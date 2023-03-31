З 1 квітня більшість ліків можна буде купити за електронним рецептом

Із завтрашнього дня електронний рецепт стане обов’язковим для отримання всіх рецептурних ліків, які включені до Державного реєстру лікарських засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта", - йдеться в повідомленні.

До переліку лікарських засобів входять, зокрема: антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінтні препарати, деякі антигістамінні засоби, кроворозріджуючі препарати, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

В МОЗ зазначають, за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

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