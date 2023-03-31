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З 1 квітня більшість ліків можна буде купити за електронним рецептом

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З 1 квітня більшість ліків можна буде купити за електронним рецептом
Із завтрашнього дня електронний рецепт стане обов’язковим для отримання всіх рецептурних ліків, які включені до Державного реєстру лікарських засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта", - йдеться в повідомленні. 

До переліку лікарських засобів входять, зокрема: антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінтні препарати, деякі антигістамінні засоби, кроворозріджуючі препарати, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

В МОЗ зазначають, за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У регіонах, де тривають бойові дії, рецептурні ліки відпускатимуть без рецепта, - МОЗ

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Топ коментарі

  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Якийсь суцільний дебілізм. Хоча, нічого дивного, якщо країною правлять дебіли.

  • Gal
    Розігнався до сімейного... Ага, щас... Запис за тиждень-два, прийшов, а тут повітряна тривога, блекаут, інтернет пропав... записуйся знову. Чекай. Може дочекаєшся, якщо виживеш...
    Реально, в країні війна, обстріли, тривоги, блекаути... а зелені виродки реформи демонструють.
  • Підлога Маккартні
    Вы чо ******** там ***** совсем ******? Мне что бы получить рецепт надо выходит ехать к всраной семейке за 5 км от дома которуя я в жизни видел один раз когда заключал декларацию, бо вы своей семейной медециной ****** обычную? Мне шоб купить для сердечка нада лындать в очередях? Вы чо совсем? А нимесил ***? А обезбаливающие? ЭТО МЕДИЦИНСКИЙ ГЕНОЦИД. Мрази. Может скоро без разрешения военкома и поссать нельзябудет сходить? Давайте введите такую норму. Не ну вы доиграетесь до гражданской войны после победы или вот прямо сейчас. И стой как ****** в очереди к терапефту пока какая-та старая бабка расказует 3 часа как ей сложно.

    З.Ы. на фронт по рецепту начните продавать еще. ну **** лошпеты зеленые. вам трызда
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