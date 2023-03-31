З 1 квітня більшість ліків можна буде купити за електронним рецептом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта", - йдеться в повідомленні.
До переліку лікарських засобів входять, зокрема: антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінтні препарати, деякі антигістамінні засоби, кроворозріджуючі препарати, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.
В МОЗ зазначають, за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.