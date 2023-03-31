З огляду на нічну атаку дронами росіяни змістили акцент на північ, - ОК "Південь"

Російські війська, з огляду на нічну атаку дронами, змістили свій акцент на північ. Оскільки на півдні цього разу ворог не був таким активним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ця ніч для зони відповідальності ОК "Південь" виявилася більш спокійною, ніж у попередні атаки.

"Ворог змістив акцент на північ. При цьому на півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи повноцінної можливості як раніше бити з артилерії по Правобережжю. Оскільки вони дуже відкинуті", - розповіла Гуменюк.

Однак вона зазначила, що росіяни багато маневрують, вишукують способи для атаки та додають авіацію.

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