Вибухи в окупованому Джанкої обмежили кількість "калібрів" у Чорному морі, - ОК "Південь"

У російських ракетоносіїв у Чорному морі поки обмежений запас ракет.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За її словами, це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в окуповани Крим ці ракети. Ремонтні роботи тривають досі.

"Залізничне сполучення, яке дозволяло б їм перекидати важку техніку, ще не відновлено", - пояснила Гуменюк.

Вона зокрема додала, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет.

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"Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "калібрів" все ж таки є", - зазначила речниця ОК "Південь".

Відомо також, що йдеться про чотири ракети типу "калібр", готових до застосування.

"Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні - ми за цим будемо ретельно стежити", - зазначила вона.

Окрім цього, Гуменюк також зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в окупований Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт - поки що інформації немає.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.

Окупанти заявили про "роботу ППО".

У ГУР МО заявили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.

Водночас в окупованому місті було запроваджено режим НС муніципального рівня.

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