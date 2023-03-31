Вибухи в окупованому Джанкої обмежили кількість "калібрів" у Чорному морі, - ОК "Південь"
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
За її словами, це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в окуповани Крим ці ракети. Ремонтні роботи тривають досі.
"Залізничне сполучення, яке дозволяло б їм перекидати важку техніку, ще не відновлено", - пояснила Гуменюк.
Вона зокрема додала, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет.
"Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси "калібрів" все ж таки є", - зазначила речниця ОК "Південь".
Відомо також, що йдеться про чотири ракети типу "калібр", готових до застосування.
"Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні - ми за цим будемо ретельно стежити", - зазначила вона.
Окрім цього, Гуменюк також зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в окупований Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт - поки що інформації немає.
Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.
Окупанти заявили про "роботу ППО".
У ГУР МО заявили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.
Водночас в окупованому місті було запроваджено режим НС муніципального рівня.