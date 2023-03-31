Сили оборони продовжують захищати Бахмут, на деяких ділянках людей у росіян дедалі менше, - Сирський

На деяких ділянках під Бахмутом росіяни помітно нервуються, людей у них дедалі менше.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході. На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", - йдеться в повідомленні.

Генерал повідомив, що за тиждень зенітники 28 та 93 бригад знищили сім БПЛА "Орлан-10" та два БПЛА "Зала".

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