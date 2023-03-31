Новини • Агресія Росії проти України

Сили оборони продовжують захищати Бахмут, на деяких ділянках людей у росіян дедалі менше, - Сирський

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Сили оборони продовжують захищати Бахмут, на деяких ділянках людей у росіян дедалі менше, - Сирський
На деяких ділянках під Бахмутом росіяни помітно нервуються, людей у них дедалі менше.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході. На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", - йдеться в повідомленні. 

Генерал повідомив, що за тиждень зенітники 28 та 93 бригад  знищили сім БПЛА "Орлан-10" та два БПЛА "Зала".

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Энди Мир
    Щось забагато його стало в інфопросторі. Чи тупі шашличні дєрьмаковські сосни думають ,що якщо тулити його фейс через кожну годину ,то вони зможуть "оце" поставити на місце Заслуженого, і залишись з головами?
  • растуди
    То це сирський смотрящій за Бахмутом? Тобто, улюблений генерал оп повинен затьмарити Залужного перемогою на цій ділянці фронту. Але щось воно якось #єровастєнько виходить, нє?
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