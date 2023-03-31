До Сенату США внесено законопроєкт щодо безпеки в Чорноморському регіоні

Двопартійна група сенаторів США внесла проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Як зазначається, вперше такий законопроєкт було внесено 12 липня 2022 р. сенаторами Дж.Шахін та М.Ромні. Його положення зберігаються в цьогорічному проєкті документа.

"Законопроєкт підкреслює важливість Чорноморського регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії рф проти України.

Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону, включно з посиленням координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцненням економічних зв’язків між США та державами Чорноморського регіону (зокрема, зазначається про підтримку Ініціативи Трьох морів).

Законопроєкт вимагає через 180 днів після його ухвалення представити міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС, поглиблення економічних зв’язків, зміцнення демократії та економічної безпеки та посилення допомоги у сфері безпеки з країнами регіону. Вона передбачатиме, зокрема, збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії; пріоритезація систем розвідки операцій рф у регіоні; можливість створення спільного багатонаціонального штабу, відповідального за планування навчання та координацію всієї військової діяльності союзників і партнерів США у Чорному морі, активізація боротьби з російською дезінформацією та пропагандою тощо", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Маркарова, авторкою законопроєкту є сенаторка Дж.Шахін (Д). Співавтори законопроєкту - сенатори М.Ромні (Р), Т.Тілліс (Р), Д.Дурбін (Р), Р.Вікер (Р), Б.Кардін (Д), А.Кінг (незалежний), Дж.Корнін (Р).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаки НАТО здійснюють розвідку над Чорним морем