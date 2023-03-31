Від поранень у госпіталі помер чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Вночі 31 березня від зазнаних на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху", - йдеться в повідомленні.

Івано-Франківський голова зазначив, що у Віталія Мерінова залишились дружина та дворічна донька.

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