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Від поранень у госпіталі помер чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

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Від поранень у госпіталі помер чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Вночі 31 березня від зазнаних на фронті травм у госпіталі помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху", - йдеться в повідомленні.

Івано-Франківський голова зазначив, що у Віталія Мерінова залишились дружина та дворічна донька.

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Топ коментарі

  • Driver
    Кращі з найкращих
    Смиливі з найсмиливіших
    Патріоти за покликанням серця захищають нашу Україну та вітдають своє життя
    Героям слава та вічна пам'ять.
  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Програма була про цього хлопця...
    Співчуття родині...
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    R.I.P. Воїну!
    Герою Слава!

    Співчуття рідним...

    Знову йдуть найкращі.
    Подвиг Віталія відповідь тим, хто скавчить з приводу бойкоту Україною олімпіади.
    "Не все те золото, що блищить на олімпіаді з кацапами"
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