ЄС близький до обговорення відправлення в Україну миротворців, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що питання про те, чи можна відправляти миротворчі війська в Україну, стає дедалі більш законним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС послати в будь-якій формі війська якогось миротворчого типу, чи краще не посилати. Ми близькі до цього кордону, який раніше не переступали", - сказав він.

Як додає угорський прем'єр, кількість країн, що стали на бік миру замість війни, не збільшилася. На думку Орбана, нібито "народ Європи рушив у бік припинення вогню та мирних переговорів", але "до лідерів це не дійшло".

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"Немає сумнівів, що війна стає все більш кривавою та жорстокою, кількість жертв з обох боків перевищує сто тисяч", - сказав він.

Він уточнив, що позиція Угорщини полягає в тому, що має бути припинення вогню та щоб більше не вмирали люди.

"Мирний план може бути вироблений під час припинення вогню. Ніколи ще в історії ніхто не вигадував рішення під час війни. Шлях до миру починається з припинення вогню, і це мета угорської зовнішньої політики", - сказав Орбан.

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Він також додав, що безпека Угорщини перебуває під загрозою, яка лише зростає із ризиком ескалації війни.

"Загроза світової війни - не літературне перебільшення. На цей час це реальна небезпека", - підсумував він.