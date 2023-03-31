Комісії Мінкульту знову не пустили на територію Києво-Печерської лаври

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустили на територію монастиря для проведення перевірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкодили потраплянню їх усередину будівлі. Після цього комісія ухвалила рішення у п'ятницю завершити свою роботу", - йдеться в повідомленні.

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