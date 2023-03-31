Новини • Агресія Росії проти України

Комісії Мінкульту знову не пустили на територію Києво-Печерської лаври

11 844169
Комісії Мінкульту знову не пустили на територію Києво-Печерської лаври
Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустили на територію монастиря для проведення перевірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкодили потраплянню їх усередину будівлі. Після цього комісія ухвалила рішення у п'ятницю завершити свою роботу", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що представники УПЦ МП прийдуть до тями і пустять комісію в Лавру, - Ткаченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А де спецпризначенці? Як в музей де ''порох'' виставляв ''експонати'' то швиденько вломилися!
  • Gal
    Повторю.
    Show must go on... Всього лиш шоу від 95-кварталу. Ніхто тих попів звідти не виселить, нічого їм не буде, навіть, якщо вони там когось покалічать а то й приб`ють... А ціль всього того цирку в тому, щоб зелені отримали повний контроль над РПЦ в Україні, або хоч гарантії лояльності. Йде торгівля, і все!
    Ну невже в когось виникла думка, що та зелена мерзота раптом стала патріотом України? Що його хвилюють проблеми українців? ха-ха-ха..
    До речі, а ніхто не задумується, ЧОМУ з приходом зеленої влади блокуються переходи парафій з РПЦ в ПЦУ? З чієї то подачі? О тож... А до, до речі, то єдиний законний спосіб знищити ту московську нечисть в Україні, але ж ОПа не дозволяє...
  • Oleksii Magas
    з повагою до "вірян" які заперечують існування держави Україна? І до чого тут віра?
    Далеко зайдемо з такими обмеженнями
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини