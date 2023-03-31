Міноборони Росії замовило програму для кібератак та управління тролями, - розслідування західних ЗМІ

Міноборони РФ та спецслужби замовили у маловідомої російської IT-компанії "Вулкан" програмне забезпечення для стеження, кібератак, ізоляції інтернету та для функціонування "фабрик тролів".

Про це йдеться у розслідуванні Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post та ще низки видань, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Початковою точкою розслідування стало передання журналістам німецького видання Süddeutsche Zeitung архіву документів, повʼязаних з "Вулканом". Через кілька днів після початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, анонімне джерело вирішило передати газеті інформацію "через події в Україні". За словами джерела, за компанією "Вулкан" стоять ГРУ та ФСБ.

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У "Вулкані" працюють трохи понад 130 людей, а виторг у 2021 році становив понад 1 млрд рублів (близько $13 млн). Засновники компанії - Антон Марков та Олександр Іржавський, а замовниками є різні підрозділи Служби зовнішньої розвідки, Міноборони та ФСБ.

Серед великих проєктів, які реалізує "Вулкан" на замовлення Міноборони - програма під шифром "Амезіт", яка може стежити за всіма користувачами інтернету на певній території. Програма також може блокувати для них доступ до певних сайтів.

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За допомогою "Амезіту", як стверджується у розслідуванні, співробітник Міноборони за один клік може створити сотні ботів у різних соцмережах, а потім давати їм різні завдання. Автори розслідування кажуть, що знайшли таких ботів та відстежили, в яких кампаніях вони брали участь. Серед них - кампанії проти Гілларі Клінтон на виборах президента США 2016 року.

Створені "Вулканом" боти розкручували одну зі статей з інформацією, що нібито компрометувала Клінтон. Розслідування в США встановило, що російські тролі та боти втручалися у вибори, але про роль саме "Вулкана" не йшлося. Компанії також немає в санкційних списках США та ЄС.

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Російське видання "Важные истории" наводить думку експертів з інформаційної безпеки, які вважають, що "Амезіт" створювався і для використання в Україні. Однією з головних умов роботи програмного комплексу є фізичний доступ до телеком-обладнання. В архіві "Вулкану" відсутні дані про те, де використовувалася частина "Амезіту", яка відповідає за ізоляцію інтернету.

З тролями у російському контексті повʼязана компанія "Агентство интернет-исследований", яку повʼязують із засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним. У США її підозрюють у втручанні у вибори 2016 року.