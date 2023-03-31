Обсягів електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, на Житомирщині діють мережеві обмеження, - Укренерго

Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії несуттєвий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії нижче, ніж у попередні два дні. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії несуттєвий", - йдеться в повідомленні.

У Житомирській області все ще є мережеві обмеження. Тому застосовуються відключення споживачів, які сьогодні можуть бути дещо більшими, ніж учора, через менш сонячний день та зниження активності відновлюваних джерел енергії у регіоні.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах", - зазначили в компанії.

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На всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками, тривають аварійно-відновлювані роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів. За останню добу відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів: у Донецькій області - 4,4 тис. споживачів, у Харківській області - 1,6 тис. та Херсонській області - близько 500 споживачів.