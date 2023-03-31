ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова. Його обвинувачують у недекларуванні майна на 88 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Нардеп неодноразово без поважних причин не з’являвся у судові засідання. 22 листопада 2022 року ВАКС зобов’язував указану особу сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було ухвалено 17 січня 2023 року – два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн. Проте 21.02.2023 нардеп вкотре проігнорував засідання. Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду", - йдеться в повідомленні.

За даними САП, Шахов ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя.

"Зважаючи на оголошення вказаного нардепа у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", - додали у Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі.

За даними ЦПК, йдеться про Сергія Шахова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей - у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.

У лютому ВАКС дозволив примусово привести нардепа Шахова до суду.

Читайте: ВАКС визнав винною у недекларуванні орендованої квартири нардепку Констанкевич