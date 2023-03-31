Самокати та моноколеса визнали в Україні транспортними засобами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають в Україні транспортними засобами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:

легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати.

низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.

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"Існування визначення вже однозначно представляє ці пристрої як транспортні засоби і в разі будь-яких пригод користувач такого пристрою вже 100% водій ТЗ, а не пішохід. Це значно спрощує трактування і знімає ряд казусів та питань, які вже встигли виникнути і широко обговорювалися", - пише у фейсбуці представник Асоціації велосипедистів Києва Богдан Леп’явко.