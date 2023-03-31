Мецола про ядерну зброю РФ у Білорусі: Треба бути готовими до всього, війна не закінчилася

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала бути готовими до будь-якого розвитку подій після того, як Росія оголосила про розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, рішення Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що війна далека від закінчення.

"Ми повинні бути готові до всього і повинні усвідомлювати, що війна не закінчилася. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб ми не припиняли реагувати, поки Росія не піде з України", - наголосила Мецола.

Вона додала, що вже зараз міністри закордонних справ країн-членів ЄС закликають до відповіді на ескалацію Росії, наприклад, до додаткових санкцій.

"Ми бачимо ескалацію з боку Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав безпрецедентний міжнародний ордер на його арешт", - підсумувала президентка Європарламенту.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.

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