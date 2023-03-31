Мецола про ядерну зброю РФ у Білорусі: Треба бути готовими до всього, війна не закінчилася
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, рішення Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що війна далека від закінчення.
"Ми повинні бути готові до всього і повинні усвідомлювати, що війна не закінчилася. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб ми не припиняли реагувати, поки Росія не піде з України", - наголосила Мецола.
Вона додала, що вже зараз міністри закордонних справ країн-членів ЄС закликають до відповіді на ескалацію Росії, наприклад, до додаткових санкцій.
"Ми бачимо ескалацію з боку Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав безпрецедентний міжнародний ордер на його арешт", - підсумувала президентка Європарламенту.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.
МЗС України вимагає скликати Радбез ООН через намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
У ЄС заявили, що готові відповісти санкціями.