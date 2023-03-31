Росіяни модернізують півтонні авіабомби, - Повітряні сили

Російські загарбники почали модернізувати фугасні авіаційні бомби.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Ворог почав модернізувати фугасні авіаційні бомби вагою 500 кілограмів, обладнуючи їх спеціальними крилами, засобами GPS для того, щоби не входити в зону ураження нашої ППО і вражати наші прифронтові зони. Зрозуміло, що така бомба далеко не залетить. Але за ті 10-20 кілометрів, які вона може пролетіти на підконтрольній Україні території, вона може завдати багато шкоди і нашим військам, і мирним людям, які проживають на цій території", - зазначив він.

За словами Ігната, це нова загроза.

"На неї слід реагувати і від неї берегтися. Ми дуже всі хочемо бачити сучасні літаки, які зможуть якомога далі відігнати російську авіацію від наших кордонів", - підсумував речник Повітряних сил.

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