За час окупації Бучанського району російські військові вчинили понад 9000 воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора

Російські загарбники вчинили в Бучанському районі Київської області більш як 9000 воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Понад 270 злочинів щодня. Понад 1400 мирних мешканців було вбито. Багато з них — закатовано. Серед загиблих — 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено", - йдеться в повідомленні.

За цей рік органи прокуратури повідомили про підозру майже сотні військових РФ. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 35. Серед них — генерал-полковник, командувач Центрального військового округу РФ, який безпосередньо керував захопленням Сумської, Чернігівської та Київської областей. До 12 років реєстрації волі засуджено двом військовослужбовцям РФ за незаконне оформлення волі цивільних і мародерство.

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"Переконаний, усі ці злочини — не випадковість. Це частина запланованої стратегії Росії, спрямованої на знищення України як держави та українців як нації", - зазначив генпрокурор Андрій Костін.