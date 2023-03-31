У Бахмуті росіяни пішли на принцип та підняли ставки, - Міноборони

Витрачені росіянами на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"У Бахмуті час грає проти ворога. Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення. Адже витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе", - йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі.

"Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - підсумувала вона.

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