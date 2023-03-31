ООН працює "за законом Паркінсона" й не підлягає реформуванню, - колишній представник України Єльченко
Таку думку колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив у матеріалі для РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я є песимістом щодо ідеї реформування ООН. Ця реформа ніколи не припинялася, кожен новий генсек ООН починав свою кар'єру з заяв, що потрібно цю організацію реформувати, але на цих словах все закінчувалося. Я не є прихильником реформування ООН, бо вона просто не підлягає будь-якій реорганізації", - пояснив Єльченко.
На його думку, секретаріат ООН вже багато десятиліть працює за "законом Паркінсона". Він нараховує 15 тисяч співробітників з понад 170 країн світу, які, як зазначив дипломат, зацікавлені лише в тому, щоб отримувати непогану заробітну плату і виконувати лише паперові функції.
"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.
Іншою проблемою є присутність серед членів ООН тоталітарних держав: Росія, Іран, Північна Корея, Венесуела тощо. Як вважає Єльченко, поки ці країни займають місця в організації, розраховувати на її ефективність не слід, не кажучи вже про право вето, яким зловживає сьогодні РФ.