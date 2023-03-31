ООН працює "за законом Паркінсона" й не підлягає реформуванню, - колишній представник України Єльченко

ООН не підлягає реформуванню. Міжнародна спільнота втратила шанс змінити роботу цієї організації, що призвело до низки конфліктів, зокрема, до війни РФ проти України.

Таку думку колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив у матеріалі для РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я є песимістом щодо ідеї реформування ООН. Ця реформа ніколи не припинялася, кожен новий генсек ООН починав свою кар'єру з заяв, що потрібно цю організацію реформувати, але на цих словах все закінчувалося. Я не є прихильником реформування ООН, бо вона просто не підлягає будь-якій реорганізації", - пояснив Єльченко.

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На його думку, секретаріат ООН вже багато десятиліть працює за "законом Паркінсона". Він нараховує 15 тисяч співробітників з понад 170 країн світу, які, як зазначив дипломат, зацікавлені лише в тому, щоб отримувати непогану заробітну плату і виконувати лише паперові функції.

"Наскільки може бути ефективною організація, яка 80% свого бюджету, до якого входять і внески України, витрачає на оплату праці свого секретаріату? Я думаю, що ось тут потрібно щось змінювати, бо не для цього ООН створювалася. Вона створювалася для підтримки миру та безпеки", - заявив він.

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Іншою проблемою є присутність серед членів ООН тоталітарних держав: Росія, Іран, Північна Корея, Венесуела тощо. Як вважає Єльченко, поки ці країни займають місця в організації, розраховувати на її ефективність не слід, не кажучи вже про право вето, яким зловживає сьогодні РФ.