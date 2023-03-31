У Київській області росіяни вбили 1374 українці, зокрема 38 дітей, 280 осіб вважаються зниклими безвісти, - Нєбитов

На Київщині окупанти вбили 1374 українців, 280 вважаються зниклими безвісти, загинуло 38 дітей, 34 зазнали поранень.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота триває. Росія накоїла дуже багато злочинів, убивств мирних людей. 1374 загиблі українці, тіла яких уже знайдені. Але досі залишаються не знайденими, зниклими безвісти 280 українців. Їх долю, станом на зараз, ми не знаємо. ...За місяць окупації загинуло 38 дітей, 34 були поранені. Найменшій дитині було шість місяців. Але робота продовжується", - повідомив Нєбитов.

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Він зазначив, що ці жертви не були випадковими, більшість загиблих убиті цілеспрямовано саме зі стрілецької зброї.