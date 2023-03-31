Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "з обох сторін" та оголосити "перемир’я". ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонує оголосити "перемир’я" в Україні без права переміщення техніки та перекидання зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час послання до парламенту РБ.

"Зупинитися треба зараз, поки не почалася ескалація. Спробую ризикнути запропонувати принити бойові дії. ... Припинити бойові дії, оголосити перемир'я без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін. Без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки", - сказав Лукашенко.

За словами білоруського диктатора, на "горизонті замаячила Третя світова з ядерними пожежами".

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