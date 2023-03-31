Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у річницю визволення Бучі й Ірпеня: не може бути сталого миру без покарання винних за ці та інші злочини

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у річницю визволення Бучі й Ірпеня від російських окупантів наголосила на потребі притягнути до відповідальності винних у злочинах в Україні, в іншому разі досягти сталого миру буде неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У своїй заяві Пейчинович-Бурич наголосила, що сьогодні виповнюється рік, як російські війська вчинили жахливі злочини проти мирного населення в Бучі та Ірпені. Вона зауважила, що ці злочини назавжди залишаться в колективній пам’яті Європи.

"Оскільки агресія Росії триває, інші українські міста та селища стикаються з подібними злочинами. Немає місця безкарності. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Не може бути сталого миру без забезпечення відповідальності за ці та інші злочини", - заявила Пейчинович-Бурич.

Рада Європи відіграє і надалі відіграватиме ключову роль у тісній співпраці з Україною у забезпеченні компенсації жертвам і повної відповідальності за скоєні злочини, включно зі злочинами агресії, додала генсек Ради Європи.

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