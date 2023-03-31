Новини • Війна

Лукашенко про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: "Хочу забезпечити мир народу"

4 71354
Лукашенко про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: "Хочу забезпечити мир народу"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена повернути на свою територію ядерну зброю через нібито порушення гарантій, які були надані їй під її виведення у 1990-х роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За обставин, що складаються, мною були активізовані переговори з президентом Росії Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї. Саме після повернення ядерної зброї, яка була виведена у 90-х роках під гарантії - жодних санкцій проти тих, хто вивів, жодного тиску, жодного планування наступів та революцій. Все розтоптано, все порушено", - сказав самопроголошений "президент".

"Я маю право поставити питання повернення ядерної зброї, зобов'язання виведення якої тоді ще, до мене, підписали безумці?", - сказав він.

Лукашенко зазначив, що тоді "зазнав найжорстокішого тиску з боку не тільки Заходу, а й з боку президента Росії".

"Я як зараз пам'ятаю, він каже: ти зрозумій, роздавлять, знищать. І обслуговувати ти не зможеш стратегічні боєголовки... Тоді був неймовірний тиск, і я змушений був відступити під гарантії", - додав він.

Лукашенко заявив, що не намагається "когось залякувати чи шантажувати", а хоче "убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "з обох сторін" та оголосити "перемир’я". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Це до вечора в стрічці будуть дебільні балачки цього поца?
  • Игорь Троцко
    Скажи уже правду: Хочу прикрыть свою жопу, потому что за 20+ лет я столько насрал что теперь очко жмет от страха.
  • Валентин Пруденко
    Да перестаньте уже этих убогих пиарить! То бухой медведь, то @банутый бульболук! Кому нафиг нужны их мыслеиспражнения?! Что вообще зависит от этих ничтожеств, а тем более от их словесной вони??
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини