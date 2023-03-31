Лукашенко про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: "Хочу забезпечити мир народу"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена повернути на свою територію ядерну зброю через нібито порушення гарантій, які були надані їй під її виведення у 1990-х роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За обставин, що складаються, мною були активізовані переговори з президентом Росії Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї. Саме після повернення ядерної зброї, яка була виведена у 90-х роках під гарантії - жодних санкцій проти тих, хто вивів, жодного тиску, жодного планування наступів та революцій. Все розтоптано, все порушено", - сказав самопроголошений "президент".

"Я маю право поставити питання повернення ядерної зброї, зобов'язання виведення якої тоді ще, до мене, підписали безумці?", - сказав він.

Лукашенко зазначив, що тоді "зазнав найжорстокішого тиску з боку не тільки Заходу, а й з боку президента Росії".

"Я як зараз пам'ятаю, він каже: ти зрозумій, роздавлять, знищать. І обслуговувати ти не зможеш стратегічні боєголовки... Тоді був неймовірний тиск, і я змушений був відступити під гарантії", - додав він.

Лукашенко заявив, що не намагається "когось залякувати чи шантажувати", а хоче "убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу".

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