Лукашенко про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: "Хочу забезпечити мир народу"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За обставин, що складаються, мною були активізовані переговори з президентом Росії Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї. Саме після повернення ядерної зброї, яка була виведена у 90-х роках під гарантії - жодних санкцій проти тих, хто вивів, жодного тиску, жодного планування наступів та революцій. Все розтоптано, все порушено", - сказав самопроголошений "президент".
"Я маю право поставити питання повернення ядерної зброї, зобов'язання виведення якої тоді ще, до мене, підписали безумці?", - сказав він.
Лукашенко зазначив, що тоді "зазнав найжорстокішого тиску з боку не тільки Заходу, а й з боку президента Росії".
"Я як зараз пам'ятаю, він каже: ти зрозумій, роздавлять, знищать. І обслуговувати ти не зможеш стратегічні боєголовки... Тоді був неймовірний тиск, і я змушений був відступити під гарантії", - додав він.
Лукашенко заявив, що не намагається "когось залякувати чи шантажувати", а хоче "убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу".