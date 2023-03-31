Австралія вводить нові санкції проти 7 російських чиновників

У нові санкційні списки Австралії з 31 березні внесено 7 російських чиновників, яких пов’язують з анексованим Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AAP

Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму. Ці росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті Криму – тимчасово окупованому Севастополі. Серед російських чиновників, які потрапили до санкційного списку, так званий "губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії та депутати".

Зазначається, що Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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