Австралія вводить нові санкції проти 7 російських чиновників
9070
У нові санкційні списки Австралії з 31 березні внесено 7 російських чиновників, яких пов’язують з анексованим Кримом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AAP
Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму. Ці росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті Криму – тимчасово окупованому Севастополі. Серед російських чиновників, які потрапили до санкційного списку, так званий "губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії та депутати".
Зазначається, що Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.