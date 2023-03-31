Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України, зокрема в реконструкції Ізюму
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Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, який перебуває в Києві з візитом, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба словенського уряду.
"Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Роберт Голоб зазначив, що Словенія особливо виступає за реконструкцію міста Ізюму в східній частині Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.