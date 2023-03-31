На півдні Сили оборони ліквідували 14 окупантів, знищили станцію РЕБ, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотники, 1 танк, - ОК "Південь"

На лівобережжі Херсонської області українські авіація та артилеристи уразили 2 райони зосередження ворожих сил та засобів.