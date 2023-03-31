На півдні Сили оборони ліквідували 14 окупантів, знищили станцію РЕБ, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотники, 1 танк, - ОК "Південь"
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На лівобережжі Херсонської області українські авіація та артилеристи уразили 2 райони зосередження ворожих сил та засобів.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ
"Демілітаризовано 17 окупантів, 10 одиниць озброєння та техніки, серед яких станція радіоелектронної боротьби, антидронова рушниця, наземний пункт управління БпЛА, 2 міномети та 2 безпілотних розвідники, 1 танк та 2 одиниці автобронетехніки", - йдеться в повідомлення.
Також українські військові знищили склад боєприпасів ворожої протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт.