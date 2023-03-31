Новини • Агресія Росії проти України

На півдні Сили оборони ліквідували 14 окупантів, знищили станцію РЕБ, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотники, 1 танк, - ОК "Південь"

7750
На півдні Сили оборони ліквідували 14 окупантів, знищили станцію РЕБ, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотники, 1 танк, - ОК "Південь"
На лівобережжі Херсонської області українські авіація та артилеристи уразили 2 райони зосередження ворожих сил та засобів.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"Демілітаризовано 17 окупантів, 10 одиниць озброєння та техніки, серед яких станція радіоелектронної боротьби, антидронова рушниця, наземний пункт управління БпЛА, 2 міномети та 2 безпілотних розвідники, 1 танк та 2 одиниці автобронетехніки", - йдеться в повідомлення.

Також українські військові знищили склад боєприпасів ворожої протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 173 360 осіб (+460 за добу), 3615 танків, 2675 артсистем, 6977 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини