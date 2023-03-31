Підтримка війни серед росіян за місяць знизилася на 5%, - опитування Левада-центру

"Дій російських збройних сил в Україні" підтримують 72% росіян. Місяць тому їх було 77%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного незалежним російським Левада-центром, інформує Цензор.НЕТ.

Число тих, хто не підтримує дії російських збройних сил в Україні, зросло за місяць на 3% (з 17 до 20%).

Прихильників мирних переговорів у суспільстві, як і раніше, трохи більше, ніж прихильників продовження військових дій (48% проти 42% наприкінці березня). З кінця лютого немає значних змін.

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Переважними почуттями респондентів щодо воєнних дій Росії в Україні залишаються "гордість за Росію" (43%), "тривога, страх, жах" (35%), а також "гнів, обурення" та "шок" (по 10%).

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Опитування було проведене 23-29 березня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.