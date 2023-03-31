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Маск збирається до Китаю. Планує зустріч із прем’єром, - Reuters

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Маск збирається до Китаю. Планує зустріч із прем’єром, - Reuters
Американський мільярдер Ілон Маск планує в квітні відвідати Китай. Він шукає можливості зустрітися з прем’єр-міністром країни Лі Цяном.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Точна дата візиту залежатиме від готовності Лі Цяна.

Китай - другий за розміром ринок для компанії Маска Tesla після Сполучених Штатів. Її завод у Шанхаї - найбільший виробничий центр автовиробника.

Востаннє Маск відвідував Китай на початку 2020 року, ще до епідемії COVID-19.

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Китай зараз намагається залучити більше іноземних інвестицій та підтримати економіку, яка постраждала від запроваджених через пандемію коронавірусу обмежень.

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Топ коментарі

  • Salvador Dali
    Лучше бы он потратил время на потрахушки очередной жены голливудской звезды,чем ехать обниматься с краснрпузыми маоистами,с которыми война почти неизбежна.
  • Maksim Perepelitca
    Це ж треба бути таким ідіотом - побудувати свій найбільший автозавод у Шанхаї . !!
    У Китаї мля , який є геополітичним , навіть не противником , а ворогом США .
    Вливай у Китай свою грошву й далі ,, йому вона потрібна для підготовки своєї армії до війни зі США ..
  • Коваль Олександр 322ed1c6
    Не знаю, до чого він там домовиться, але спецслужбам з нього очей не можна спускати. І взагалі, жовта сарана вже відкрито заявляє про світову війну. Не закінчиться це Тайванем.
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