Маск збирається до Китаю. Планує зустріч із прем’єром, - Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск планує в квітні відвідати Китай. Він шукає можливості зустрітися з прем’єр-міністром країни Лі Цяном.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Точна дата візиту залежатиме від готовності Лі Цяна.

Китай - другий за розміром ринок для компанії Маска Tesla після Сполучених Штатів. Її завод у Шанхаї - найбільший виробничий центр автовиробника.

Востаннє Маск відвідував Китай на початку 2020 року, ще до епідемії COVID-19.

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Китай зараз намагається залучити більше іноземних інвестицій та підтримати економіку, яка постраждала від запроваджених через пандемію коронавірусу обмежень.