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Обговорення відправлення в Україну миротворців є дуже небезпечною темою, - Пєсков

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Обговорення відправлення в Україну миротворців є дуже небезпечною темою, - Пєсков
Керівництво РФ прокоментувало можливість розміщення миротворців на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"У Кремлі вважають потенційно дуже небезпечною темою обговорення можливості розміщення миротворців в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання про те, чи можна відправляти миротворчі війська в Україну, стає дедалі більш законним.

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Топ коментарі

  • Вал Кочин 16671b7d
    Єдині миротворці на території України, це - ЗСУ. Крапка.
  • Шимус
  • FT FT
    Играют с Орбаном в плохого и хорошего полицейского. Хотя на самом деле в одну и ту же игру которая называется, остановление контрнаступления ЗСУ и фиксирование *новой границы миротворцами*.
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