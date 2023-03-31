Обговорення відправлення в Україну миротворців є дуже небезпечною темою, - Пєсков

Керівництво РФ прокоментувало можливість розміщення миротворців на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"У Кремлі вважають потенційно дуже небезпечною темою обговорення можливості розміщення миротворців в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання про те, чи можна відправляти миротворчі війська в Україну, стає дедалі більш законним.

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