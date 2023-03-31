В Аргентині росіянам почали масово відмовляти у продовженні туристичного перебування та видачі дозволу на проживання
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також зазначається, що міграційна служба відмовляє росіянам у видачі дозволу на проживання.
У консульському відділі російського дипломатичного представництва в Аргентині розповіли, що в аргентинському міграційному управлінні почастішала практика ухвалення негативних рішень щодо продовження так званого туристичного перебування та відмови в оформленні дозволів на проживання.
Також у консульстві знають про кілька десятків ситуацій, коли росіянам виносили припис залишити країну у найкоротші терміни "під загрозою ініціювання процедури депортації". Громадянам інших країн відмови на надходять.
У міграційній службі Аргентини пояснюють відмови положенням угоди про безвізові поїздки, згідно з якою росіяни можуть перебувати на території країни без візи протягом 90 днів.
Відомство повідомляло, що в 2022 році в Аргентині побували 10,5 тис. росіян. У лютому 2023 року одним рейсом прибули 33 росіянки на останніх термінах вагітності.
В аргентинській міграційній службі в лютому розповіли, що 6 вагітних росіянок депортували, бо вони не могли довести мету туристичну поїздки. Влада підозрює російських туристок у "пологовому туризмі" заради отримання дитиною громадянства за правом народження. За даними відомства, у 2022 році, до Аргентини в'їхали понад 5,8 тис. вагітних росіянок.