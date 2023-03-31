Фінляндія найближчими днями офіційно вступить до НАТО, - Столтенберг

Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО найближчими днями. Це стало можливим після того, як Туреччина схвалила заявку країни на вступ до Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Нещодавно Столтенберг привітав президента країни Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав генсек.

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Він зазначив, Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство багато дасть НАТО.

За словами Столтенберга, союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх.