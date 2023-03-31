Дві з дев’яти ракет, які окупанти випустили по Харківщині, розірвалися у повітрі, - ОВА

Одна ракета влучила посеред житлового кварталу в дорогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора близько 22 години росіяни випустили по Харкову та області 9 ракет ЗРК С-300.

"І досить важко сказати на даний час, що дійсно було метою, окрім, власне кажучи, терору цивільного населення. Тому що ракети влучили у напівпромзону, пошкодили при цьому виключно цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Одна ракета влучила посеред житлового кварталу в дорогу. Ще дві ракети розірвалися просто у повітрі", - пояснив очільник області.

Синєгубов додав, що на місцях обстрілу рятувальники наразі ліквідують наслідки. Ударами пошкоджено електромережі.

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