Польща радить своїм громадянам покинути територію Росії на тлі арешту журналіста WSJ

У Польщі "активізували" рекомендацію своїм громадянам покинути територію Росії після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це написав у Twitter прессекретар міністра закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", - написав Ясіна.

Під цим постом він розмістив заяву МЗС, в якій закликається відмовитися від поїздок до Росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території РФ - радять покинути країну комерційними й приватними засобами.

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