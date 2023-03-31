Вже встановлено майже 19 тисяч імен ліквідованих окупантів, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу BBC.
Зазначається, що за останні два тижні вдалося встановити імена ще 1256 російських військових, які загинули в Україні. Видання відмічає, що це значно вище, ніж середні показники 2022 року. У перший рік повномасштабного вторгення втрати, які вдавалося встановити журналістам за російськими джерелами, зберігалися на рівні 200-300 осіб на тиждень. Нині вони вдвічі більші.
"Найчастіше гинуть ув'язнені, що вирушили на фронт. Усього встановлено імена 2377 осіб, які відбували покарання у російських колоніях та загинули під час бойових дій на території України", - відмічають журналісти.
І додають, що за другу половину березня список зріс на 285 осіб.
"Саме ув'язнені, завербовані з колоній у ПВК "Вагнера", виконують роль тарана в боях за Бахмут, що продовжуються", - додають у BBC.
З відкритих джерел журналістам стало відомо про смерть вже 1672 мобілізованих росіян. Так, їх часто відправляють у штурми без підготовки. Також журналісти наголошують, що реальний рівень втрат армії РФ вищий, оскільки не про всі смерті повідомляють публічно.
"З урахуванням поранених, зниклих безвісти та військових, а також тих, хто загинув, воюючи у складі сил самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", безповоротні втрати проросійських сил за 13 місяців війни можуть перевищувати 212 тисяч осіб", - зазначили у BBC.