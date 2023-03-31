НБУ застеріг Raiffeisen від обміну активами зі Сбербанком РФ: Це неприйнятно

Національний банк України закликав австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International не зволікати з виходом з російського ринку. Він застеріг її від обміну активами зі Сбербанком в Австрії.

Відповідний коментар опубліковано на сайті НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"[Нацбанк] звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу Райффайзенбанку з РФ шляхом обміну активами Райффайзенбанку з підсанкційним Сбєрбанком в Австрії. Угода, яка дає змогу банку, що належить Кремлю, зберегти свої заблоковані підсанкційні активи в Європі та повернути їх до Росії, щоб і надалі підтримувати економічну стійкість і здатність Росії вести війну з Україною, не витримує жодної критики, не кажучи вже про порушення санкційних обмежень, які, безперечно, вимагатимуть коригування для забезпечення реалізації запропонованого плану", - йдеться у коментарі.

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НБУ обіцяє уважно стежити за діяльністю банків, які мають дочірні структури у РФ, та надалі порушувати питання присутності міжнародних банків на російському ринку в комунікації з санкційними регуляторами країн-партнерів.