93% українців вірять у перемогу, половина - що вона станеться цього року, - опитування Центру Разумкова

93% українців вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Щодо термінів перемоги вони демонструють помірний оптимізм.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, 93% українців вірять у перемогу. З них 79,6% впевнені в цьому і 13,6% - скоріше впевнені. Зовсім не вірять у перемогу лише 1,4% опитаних, скоріше не вірять - 2,1%.

Половина опитаних вважають, що перемога настане до кінця 2023 року. Чверть - через один-два роки, 7,5% - через три-п’ять років. 1% вважають, що перемога настане не раніше, ніж за п’ять років.

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При цьому все більше українців розуміють перемогу як знищення російської армії та сприяння розпаду РФ. "Якщо в серпні 2022 року таку відповідь давали 20,5%, у грудні 2022 року - 22,5%, то в цьому опитуванні вже 31% респондентів дали таку відповідь", - заявив в Укрінформі директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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