Польща готується до "вторгнення на територію Білорусі", - Лукашенко

Самопроголошений "президент" РБ Олександр Лукашенко заявив, що Польща нібито готується вторгнутися до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших бойовиків-утікачів, а по-простому бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", - сказав білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, польська армія "розширюється та активно переозброюється".

"Тільки відповідно до останніх контрактів Польща найближчим часом отримає 366 танків "Абрамс" та 1000 південнокорейських "Чорних пантер", а також 900 самохідних гаубиць К9А1, 38 пускових установок РCЗО "Хаймарс" та 50 ВТРК "Джавелін", 10 власного виробництва", - продовжив він.

Крім цього, додав диктатор, ухвалено рішення про збільшення чисельності збройних сил до 300 тисяч осіб до 2035 року.

"Тобто практично вдвічі більше, ніж Польща має сьогодні. Реалізація цих планів виводить Варшаву на провідну позицію серед країн НАТО в Європі. І це робиться американцями свідомо", - підсумував самопроголошений "президент".

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