Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 141 окупанта, 4 ББМ, 1 танк, 1 засіб ППО, 4 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 141 окупанта, 4 бойові броньовані машини, один танк, один засіб протиповітряної оборони, 4 одиниці автомобільної техніки, 2 мінометні розрахунки, один пункт управління та 4 сховища з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Минулого тижня морпіхи знищили 166 окупантів, 8 танків, один мінометний розрахунок. ІНФОГРАФІКА