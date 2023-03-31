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ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, вона залишиться на рівні $60, - Bloomberg

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ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, вона залишиться на рівні $60, - Bloomberg
У Єврокомісії повідомили, що ліміт ціни на російську нафту в 60 доларів за барель виявився ефективним у зниженні доступу Кремля до нафтодоларів, але не порушив ринок, і поки що залишиться незмінним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Blomberg.

За даними видання, більшість країн-членів G7 відмовилися переглядати та знижувати поріг вартості російської нафти. Обмеження залишиться на рівні $60 за барель.

Джерела у Єврокомісії повідомили, що встановлений ліміт ефективно справляється зі своєю головною метою - обмежує прибутки Москви та водночас утримує баланс на ринку.

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Bloomberg також зазначає, що відповідно до даних Міжнародного енергетичного агентства, експортна ціна російської нафти склала майже 52,5 долара за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

Водночас ціни на російські нафтові сорти різняться, вказує видання. Ключовий сорт Urals торгується навіть дешевше встановлених обмежень - близько $45 за барель. У то час як інші сорти можуть продаватися дорожче.

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Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    ВВП зріс на 21%? Ти наркоман?
  • Randall Flag da70119e
    Ідіоти... Навіть 60 доларів за барель дозволяє кацапам щаробляти по мільярду доларів на день. У них ВВП навіть за час війни зріс на 21 відсоток. І все завдяки "мудрій" політиці еуропейских мудрагелів.
  • Светлана Круп
    Дебіли якісь. 60 баксів для кацапів - нормальна ціна, щоб підтримувати війну. А от 30 вже б зробило їм нерви. Ці всраті цивілізанти не розуміють, що якщо Україна впаде, впаде весь їх запливший жиром світ?
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