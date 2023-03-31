У Єврокомісії повідомили, що ліміт ціни на російську нафту в 60 доларів за барель виявився ефективним у зниженні доступу Кремля до нафтодоларів, але не порушив ринок, і поки що залишиться незмінним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Blomberg.

За даними видання, більшість країн-членів G7 відмовилися переглядати та знижувати поріг вартості російської нафти. Обмеження залишиться на рівні $60 за барель.

Джерела у Єврокомісії повідомили, що встановлений ліміт ефективно справляється зі своєю головною метою - обмежує прибутки Москви та водночас утримує баланс на ринку.

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Bloomberg також зазначає, що відповідно до даних Міжнародного енергетичного агентства, експортна ціна російської нафти склала майже 52,5 долара за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

Водночас ціни на російські нафтові сорти різняться, вказує видання. Ключовий сорт Urals торгується навіть дешевше встановлених обмежень - близько $45 за барель. У то час як інші сорти можуть продаватися дорожче.