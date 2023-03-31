Україна і Польща запустять на кордоні спільні пункти пропуску
Про це заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Наразі для того, щоб перетнути українсько-польський кордон потрібно пройти контроль і з боку Польщі, і з боку України. Єдиний пункт пропуску значно пришвидшить перетин кордону.
"Тобто колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один проїзд. Або наші колеги будуть на території Польщі. Це значно пришвидшить процес", - відзначив Сергій Деркач.
Зазначається, що угода з польською стороною координаційно погоджена. Попереду підготовка фінального тексту та процес ратифікації. Невдовзі визначать перші пункти пропуску, де запровадять єдиний кордон.
Також єдиний прикордонний контроль планують запровадити з Угорщиною та Словаччиною.