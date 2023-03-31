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Україна і Польща запустять на кордоні спільні пункти пропуску

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Україна і Польща запустять на кордоні спільні пункти пропуску
На українсько-польському кордоні запустять єдині пункти пропуску. Завдяки їм не треба буде більше проходити контроль спочатку з боку однієї країни, а потім з боку іншої.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Наразі для того, щоб перетнути українсько-польський кордон потрібно пройти контроль і з боку Польщі, і з боку України. Єдиний пункт пропуску значно пришвидшить перетин кордону.

"Тобто колеги з Польщі, наприклад, будуть на нашій території, і це буде один проїзд. Або наші колеги будуть на території Польщі. Це значно пришвидшить процес", - відзначив Сергій Деркач.

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Зазначається, що угода з польською стороною координаційно погоджена. Попереду підготовка фінального тексту та процес ратифікації. Невдовзі визначать перші пункти пропуску, де запровадять єдиний кордон.

Також єдиний прикордонний контроль планують запровадити з Угорщиною та Словаччиною.

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Топ коментарі

  • Alien 2b201c19
    Бедные наши!как теперь взятки брать?!)а в общем такое по всей границе Украины с Ес нужно делать!
  • Андрей Ивашкевич
    Наші вже мають таку репутацію, що можна повиганяти зовсім, а довірити все полякам.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    На кордон треба ставити бригадним методом - закарпатців до одесськой таможні, а одессітов до Чернівців і так по 2тижня .
    так словаки роблять з поліцією мигранціі . Бо мігранти із краін Азії і АФРІЦІ швидко зондують слабих на бабло.
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