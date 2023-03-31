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Війська РФ постійно змінюють місця дислокації, - ОК "Південь"

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Війська РФ постійно змінюють місця дислокації, - ОК "Південь"
Російські загарбники очікують на контрнаступ ЗСУ та постійно переформатовуються.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що вони (окупанти. - Ред.) переформатовуються постійно, вони постійно змінюють місця дислокації. Оскільки розуміють, що до того як почнеться той самий страшний контрнаступ, ми проводимо низку заходів, щоб виснажити їхню логістику. Щоб скоротити їхню чисельність. Тобто все, що підготує їх до відповідних правильних жестів, як ми це поміж собою називаємо", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, те, що окупанти намагаються облаштовувати оборонні рубежі говориться про те, що вони не відчувають впевненості в командирах та силах.

"Хоча їхня кількість досить велика, переконлива, озброєння є. Але запаси, боєприпаси, вони суттєво зменшені нашою бойовою роботою", - підсумувала речниця ОК "Південь".

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    постійне переміщення військ - то правильна тактика?
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Тобто беперервною тріскотнею про контрнаступ допомогли ворогові обрати більш правильну тактику? Чи що хотіла сказати цим повідомленням речниця?
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Значить здохнуть втомленими
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