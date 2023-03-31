Прем’єр Іспанії Санчес переконуватиме Сі Цзіньпіна підтримати Україну, - El Pais

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п’ятницю, 31 березня, прибув до Китаю з офіційним візитом. Він буде намагатися переконати Сі Цзіньпіна підтримати Україну.

Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Санчес вважає, що його візит - це можливість перетягнути Китай на більш проєвропейську сторону, зокрема у питання війни Росії проти України. Він, ймовірно, буде намагатися переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що мирний план повинен демонструвати підтримку України, інакше він буде марним.

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Іспанське видання додає, що Мадрид вважає позицію Сі Цзіньпіна вирішальною у врегулюванні війни. Співрозмовники в уряді Іспанії заявили, що мирний план Китаю містить пропозиції, які зацікавили президента України Володимира Зеленського.

Сам Санчес позитивно налаштований щодо візиту до Пекіна.

"У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива", - заявив прем'єр у літаку на шляху до Китаю.

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Видання вважає, що Педро Санчес продемонструє в Китаї "свіже" бачення України щодо вирішення війни, яке він отримав під час візиту до Києва. Також він сподівається отримати від Сі Цзіньпіна запевнення в тому, що Китай не передаватиме Росії зброю.