У бою під Бахмутом загинув український громадський діяч, інструктор з альпінізму та гірського туризму Орест Кінаш

На Донеччині у бою за Бахмут загинув український громадський діяч, інструктор з альпінізму та гірського туризму Орест Кінаш, він був офіцером 53 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Туристично-інформаційного центру Captain Dzembronia, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Ореста не стало. І це велика втрата для всієї української мандрівницької спільноти. Орест був гідною людиною. Він гідний того, щоб колись, на території звільненого від росіян Кавказу один з цих піків, названих на честь тиранів перейменувати на Пік Кінаша. І тоді, піднявшись на гору, розгорнувши синьо-жовтий стяг, українські альпіністи скажуть: "Все нормально, Оресте. Все нормально", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Орест Кінаш був офіцером 53-окремої механізованої бригади. Загинув у бою з окупантами під Бахмутом.

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