Фон дер Ляєн у річницю трагедії в Бучі: Страти були частиною плану Кремля зі знищення українців

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що воєнні злочини росіян у Бучі були частиною плану Кремля зі знищення українців.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану Кремля знищити українців. Їх національну ідентичність. Сенс їхнього життя. Злочинці, винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності", - наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, ЄС продовжує підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення путіна до відповідальності за злочин агресії.

"У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Ми хочемо справедливості для України та для українців", - додала президентка Єврокомісії.

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