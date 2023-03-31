У МОЗ розвінчали найпоширеніші міфи про електронний рецепт

В Україні з 1 квітня для придбання рецептурних лікарських препаратів додається цифровий інструмент – "е-рецепт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, у міністерстві наголосили, що рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Також у МОЗ назвали міфом, що рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Також, за відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

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"Відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт. Е-рецепт буде вводитися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків", - наголосили у міністерстві.

Також там спростували міф про те, що бугуто ВПО не зможуть отримати ліки, оскільки втратили доступ до своїх сімейних лікарів: "Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог".

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ПРАВДА: Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. Лікар зможе оцінити стан вашого здоровʼя, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним та безпечним для вас. А всі повторні рецепти на потрібні ліки ви зможете отримати дистанційно. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги", - пояснили у МОЗ.

У міністерстві також зазначили, що лікарі не зможуть призначати лише дороговартісні ліки. Насправді електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами – діючу речовину.

"Так ви зможете самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною речовиною, відповідно до свого бюджету. Ні лікар, ні фармацевт не зможе вплинути на ваш вибір", - додали в МОЗ.

Також міністерство спростувало міф, що тепер буде неможливо придбати ліки проти тиску/алергії/знеболювальні засоби без рецепта.

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"Якщо цей препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску виключно за рецептом лікаря, у такому випадку дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування", - йдеться в повідомленні.

Водночас, пацієнтам, які мають хронічні захворювання, з впровадженням е-рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоб отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити зокрема і дистанційно. Призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні. Це ще одна перевага електронного рецепта, над паперовим.

У МОЗ звернули увагу, що існують певні обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. Є доступні опції в іншому обʼємі, або ж є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити аптеці.

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ПРАВДА: Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними у багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний влив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Ця норма не є новою і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого прийому КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення", - пояснили у міністерстві.

У МОЗ також звернули увагу, що жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.

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