Боррель про злочини росіян у Бучі: "Безкарності не буде"

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у річницю визволення Бучі Київської області від російської окупації заявив, що винні у воєнних злочинах будуть покарані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у твіттері Борреля.

"Минув рік із моменту виявлення воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі. Ношу в пам’яті жахливі картини. ЄС допомагає Україні розслідувати такі злочини і збирати докази. Безкарності не буде", – написав він.

Нагадаємо, 31 березня минає рік з моменту звільнення Бучі у Київській області від росіян. За місяць окупації росіяни за данними Генпрокурора скоїли понад 9000 злочинів, вбили понад 1400 мирних мешканців. Багато з них — закатовано. Серед загиблих — 37 дітей.

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