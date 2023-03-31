Новини • Війна

У Кремлі пообіцяли "обговорити" пропозицію Лукашенка про негайне перемир’я

8 53635
У Кремлі пообіцяли "обговорити" пропозицію Лукашенка про негайне перемир’я
У Москві відреагували на заклик самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка негайно укласти перемир’я у війні проти України. Там пообіцяли, що "миротворча" заява диктатора "обговорюватиметься" лідерами РФ і Білорусі.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Заклик Лукашенка оголосити перемир'я в Україні обговорюватиметься лідерами Росії та Білорусі наступного тижня", – сказав він росЗМІ.

Він додав, що не бачить сенсу порівнювати мирні плани, які запропонували Лукашенко та голова КНР Сі Цзіньпін. Пєсков також наголосив, що "для Росії в контексті спецоперації нічого не зміниться". 

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав проголосити негайне перемир'я із забороною на передислокацію військ як для Росії, так і для України.

Також читайте: Польща готується до "вторгнення на територію Білорусі", - Лукашенко

  

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleksiy Tym
    хай між собою і обговорюють
  • Грицько Добрий
    Туалетний йоршик, а хто накацав бульбофюреру таке говорити? Сто пудово ***** прощупує грунт для передишки

    ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! СМЕРТЬ КАЦАПСЯЧИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
  • U A 03b737e8
    а ЗСУ буде тим часом ї..шити орків
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини