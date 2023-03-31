У Кремлі пообіцяли "обговорити" пропозицію Лукашенка про негайне перемир’я

У Москві відреагували на заклик самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка негайно укласти перемир’я у війні проти України. Там пообіцяли, що "миротворча" заява диктатора "обговорюватиметься" лідерами РФ і Білорусі.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заклик Лукашенка оголосити перемир'я в Україні обговорюватиметься лідерами Росії та Білорусі наступного тижня", – сказав він росЗМІ.

Він додав, що не бачить сенсу порівнювати мирні плани, які запропонували Лукашенко та голова КНР Сі Цзіньпін. Пєсков також наголосив, що "для Росії в контексті спецоперації нічого не зміниться".

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав проголосити негайне перемир'я із забороною на передислокацію військ як для Росії, так і для України.

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