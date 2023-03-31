Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ: Враховано зміни після початку війни проти України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Сьогодні мною підписано указ про затвердження оновленої концепції зовнішньої політики Російської Федерації", - сказав він.
За словами Путіна, скоригувати ключові стратегічні документи довелося через "кардинальні зміни у міжнародному житті".
Як передає Meduza, про положення оновленої концепції доповів глава МЗС РФ Сергій Лавров. Він зазначив, що логіка документа "відображає зміни на зовнішньополітичному контурі" після початку війни РФ проти України.
В оновленій концепції США названо "головним провідником антиросійської лінії".
Серед іних тез концепції:
- вводиться теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників;
- зазначено симетричні й асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії;
- передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко припинятимуться;
- заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією.