WJS хоче, щоб зі США видворили російського посла і журналістів. В Кремлі кажуть - нема підстав

Видання Wall Street Journal очікує, що у відповідь на арешт в Росії його журналіста Евана Гершковича Вашингтон видворить зі США російського посла і журналістів. Пєсков назвав цю пропозицію безпідставною.

Свою вимогу видання озвучило на власних сторінках, повідомляє Цензор.НЕТ.

Арешт Гершковича воно називає "взяттям у заручники" і вбачає в ньому ще один доказ того, що Росія "йде зі спільноти цивілізованих країн".

"Висилка посла Росії у США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, - це мінімум, на який можна розраховувати. Найперший обов'язок уряду США - захищати своїх громадян, а надто багато урядів сьогодні вважають, що можуть безкарно арештовувати та саджати до в'язниці американців", - йдеться в публікації.

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Видання заперечує звинувачення в шпигунстві на адресу Гершковича. "ФСБ могла б давно вислати його з країни, якби дійсно вважала його шпигуном", - вважають у WSJ.

"The Wall Street Journal" припускає, що арешт Гершковича може бути відповіддю Росії на звинувачення, висунуті у США проти громадянина РФ Сергія Черкасова в шахрайських діях і в тому, що він є агентом іноземної держави, оскільки "Путін часто бере заручників із метою їх подальшого обміну на росіян".

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Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав пропозицію про висилку. російського посла та журналістів "безпідставною", повідомляє "Медуза".

Він заявив, що акредитовані в РФ іноземні журналісти "не стикаються з жодними обмеженнями і чудово працюють", але у випадку з Гершковичем "йдеться про діяльність під прикриттям журналістським, діяльність шпигунську по суті". Пєсков заявив, що "оскільки журналіста взяли на гарячому, тут ситуація очевидна", а тому "вимагати висилки всіх російських журналістів... немає жодного приводу".

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