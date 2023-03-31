WJS хоче, щоб зі США видворили російського посла і журналістів. В Кремлі кажуть - нема підстав
Свою вимогу видання озвучило на власних сторінках, повідомляє Цензор.НЕТ.
Арешт Гершковича воно називає "взяттям у заручники" і вбачає в ньому ще один доказ того, що Росія "йде зі спільноти цивілізованих країн".
"Висилка посла Росії у США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, - це мінімум, на який можна розраховувати. Найперший обов'язок уряду США - захищати своїх громадян, а надто багато урядів сьогодні вважають, що можуть безкарно арештовувати та саджати до в'язниці американців", - йдеться в публікації.
Видання заперечує звинувачення в шпигунстві на адресу Гершковича. "ФСБ могла б давно вислати його з країни, якби дійсно вважала його шпигуном", - вважають у WSJ.
"The Wall Street Journal" припускає, що арешт Гершковича може бути відповіддю Росії на звинувачення, висунуті у США проти громадянина РФ Сергія Черкасова в шахрайських діях і в тому, що він є агентом іноземної держави, оскільки "Путін часто бере заручників із метою їх подальшого обміну на росіян".
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав пропозицію про висилку. російського посла та журналістів "безпідставною", повідомляє "Медуза".
Він заявив, що акредитовані в РФ іноземні журналісти "не стикаються з жодними обмеженнями і чудово працюють", але у випадку з Гершковичем "йдеться про діяльність під прикриттям журналістським, діяльність шпигунську по суті". Пєсков заявив, що "оскільки журналіста взяли на гарячому, тут ситуація очевидна", а тому "вимагати висилки всіх російських журналістів... немає жодного приводу".