НАТО не бачить змін у "ядерних позиціях Росії"
Про це розповів заступник помічника генерального секретаря НАТО Хав'єр Коломіна в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ядерна риторика Росії небезпечна і безвідповідальна. НАТО пильнує. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації", - наголосив Коломіна.
Він зазначив, що НАТО не бачить "жодних змін у ядерних позиціях Росії, які б спонукали нас коригувати наші власні".
Заступник помічника генсека НАТО додав, що члени Альянсу "чітко дали зрозуміти, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією докорінно змінить характер конфлікту та матиме серйозні наслідки".
"Росія повинна припинити свою безвідповідальну ядерну риторику", - заявив Коломіна.
Водночас він додав, що "Білорусь має припинити сприяти незаконній війні Росії в Україні".
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі до липня цього року. Проте експерти не вважають такі терміни реалістичними. За їхніми данними будівництво сховищ і баз ще навіть не почалося. Згадується також російське сховище для ядерної зброї у Калінінграді, яке будується вже вісім років і досі не побудоване.