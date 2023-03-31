НАТО не бачить змін у "ядерних позиціях Росії", крім небезпечної риторики. Альянс продовжує стежити за розвитком ситуації.

Про це розповів заступник помічника генерального секретаря НАТО Хав'єр Коломіна в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ядерна риторика Росії небезпечна і безвідповідальна. НАТО пильнує. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації", - наголосив Коломіна.

Він зазначив, що НАТО не бачить "жодних змін у ядерних позиціях Росії, які б спонукали нас коригувати наші власні".

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Заступник помічника генсека НАТО додав, що члени Альянсу "чітко дали зрозуміти, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією докорінно змінить характер конфлікту та матиме серйозні наслідки".

"Росія повинна припинити свою безвідповідальну ядерну риторику", - заявив Коломіна.

Водночас він додав, що "Білорусь має припинити сприяти незаконній війні Росії в Україні".

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі до липня цього року. Проте експерти не вважають такі терміни реалістичними. За їхніми данними будівництво сховищ і баз ще навіть не почалося. Згадується також російське сховище для ядерної зброї у Калінінграді, яке будується вже вісім років і досі не побудоване.

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