Майбутнє України - в НАТО, - радник заступника генсека Альянсу Коломіна

Україна бореться за принципи, які десятиліттями були основою стабільності в Європі.

Про це в інтерв'ю Укріфнорму заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО Хав'єр Коломіна, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про те, чи не заслужила Україна місце в Альянсі своїми діями зі стримування російської агресії, Коломіна заявив: "У новій Стратегічній концепції НАТО, затвердженій на саміті в Мадриді минулого року, дуже чітко зазначено, що сильна і незалежна Україна є життєво необхідною складовою стабільності євроатлантичного регіону".

Він визнав, що "Україна бореться саме за ті цінності та принципи, які десятиліттями були основою миру та стабільності в Європі".

"Майбутнє України – в євроатлантичній родині", - наголосив посадовець, додавши, що члени Альянсу "дотримуватимуться нашої політики відкритих дверей та рішення від 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО".

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