Майбутнє України - в НАТО, - радник заступника генсека Альянсу Коломіна
Про це в інтерв'ю Укріфнорму заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО Хав'єр Коломіна, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання про те, чи не заслужила Україна місце в Альянсі своїми діями зі стримування російської агресії, Коломіна заявив: "У новій Стратегічній концепції НАТО, затвердженій на саміті в Мадриді минулого року, дуже чітко зазначено, що сильна і незалежна Україна є життєво необхідною складовою стабільності євроатлантичного регіону".
Він визнав, що "Україна бореться саме за ті цінності та принципи, які десятиліттями були основою миру та стабільності в Європі".
"Майбутнє України – в євроатлантичній родині", - наголосив посадовець, додавши, що члени Альянсу "дотримуватимуться нашої політики відкритих дверей та рішення від 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО".