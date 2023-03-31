Повітряні сили підтвердили використання Україною високоточних бомб JDAM

Українська бойова авіація вже використовує високоточні бомби JDAM проти агресора.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні", - розповів Ігнат.

Він також наголосив, що Україні необхідна більша кількість таких бомб, щоб мати ще більший успіх на фронті.

JDAM - це комплекти обладнання на основі технології GPS. За його допомогою звичайну авіабомбу можна перетворити на високоточний керований боєприпас. Раніше лунали заяви від союзників, що Україна вже отримала такі бомби. Як повідомлялося, Росія використовує власні аналоги таких бомб для бомбардування українських міст.

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